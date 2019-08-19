Александр Зуев: «Мне прилетел в глаз локоть. А судья сказал: «Хватит валяться»

Полузащитник «Ростова» Александр Зуев в интервью пресс-службе клуба высказался по поводу поражения от «Уфы» (0:2) в матче 6-го тура чемпионата России. Он рассказал о столкновении в штрафной уфимцев, в котором получил травму, но оно не стало поводом для назначения пенальти.

— Команде потерпела первое поражение в сезоне. В чем причина такого результата?

— Жаль, что уступили. Была тяжелая встреча, много борьбы, не смогли навязать свою игру. У нас было несколько хороших моментов, жаль, что не реализовали их и уступили.

— На 47-й минуте вы упали после контакта с защитником в штрафной и получили травму, из-за которой покинули поле. Что произошло в том эпизоде?

— Я боролся за верховой мяч с несколькими соперниками, когда мне прилетел в глаз локоть. Пошла кровь, через некоторое время мне пришлось попросить о замене.

— Как отреагировал на этот эпизод главный арбитр встречи Евгений Турбин?

— Я удивился, когда он подошел и сказал: «Хватит валяться, не хочу много времени добавлять». Один из наших футболистов говорил ему о пенальти, но арбитр сказал, что была борьба и он толком не видел эпизод.

— Как чувствуете себя сейчас?

— Вчера было сильное кровотечение, а сегодня гематома, глаз заплыл. Хочу передать большой привет арбитру и извиниться, что слишком долго лежал. Мне жаль, что арбитру пришлось париться с добавленным временем.

«Уфа» — «Ростов»: почему не назначен пенальти в пользу ростовчан?