Александр Жуков: «Хейтят Кононова? Это в начале было. Сейчас может все измениться»
19 августа 2019, 19:52
Почетный президент ОКР Александр Жуков перед матчем 6-го тура чемпионата России между «Спартаком» и ЦСКА высказал мнение, что шансы команд равны.
— Будет интересный матч, — сказал Жуков.
— Кто победит?
— Я за «Спартак» болею (смеется). Трудно сказать, думаю, шансы равны.
— Как вам Шюррле?
— Он пока нравится.
— Как вам «Спартак»?
— Были как неплохие матчи, так и плохие.
— Кононова хейтят. Как к этому относитесь?
— Это в начале было. Сейчас может все измениться. (Арман Мкртчян)