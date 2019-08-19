Александр Жуков: «Хейтят Кононова? Это в начале было. Сейчас может все измениться»

Почетный президент ОКР Александр Жуков перед матчем 6-го тура чемпионата России между «Спартаком» и ЦСКА высказал мнение, что шансы команд равны.

— Будет интересный матч, — сказал Жуков.

— Кто победит?

— Я за «Спартак» болею (смеется). Трудно сказать, думаю, шансы равны.

— Как вам Шюррле?

— Он пока нравится.

— Как вам «Спартак»?

— Были как неплохие матчи, так и плохие.

— Кононова хейтят. Как к этому относитесь?

— Это в начале было. Сейчас может все измениться. (Арман Мкртчян)