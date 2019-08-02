Александр Васютин: "У меня много перчаток Малафеева. Играл в них в академии"

Голкипер "Зенита" Александр Васютин, который вернулся в Санкт-Петербургский клуб из Норвегии, в интервью "СЭ" признался, что у него много перчаток экс-вратаря сине-бело-голубых Вячеслава Малафеева​.

– На легендарном матче с "Баварией" работали?

– Ага. После игры даже попросил футболку у Александра Горшкова, он ее бросил – но поймал другой мальчик, Максим Карпов (сейчас выступает за "Крыльев Советов". – Прим. "СЭ"). Но никаких обид не было. А в следующем сезоне "Зенит" играл в Лиге чемпионов с "Реалом", мы обслуживали его предыгровую тренировку. Одним из подающих мячи был Артем Симонян, который сейчас в "Пюнике". Он на испанском попросил перчатки у Ежи Дудека. Я в этот момент стоял на другой половине, Артем принес, дал потрогать. Кто-то из ребят даже играл в перчатках Дудека, но не я – мне они были большими.

– А у вас чьи-нибудь перчатки есть?

– У меня много перчаток Малафеева. Я в них даже играл в академии, размер совпадал идеально. А Юрий Владимирович Жевнов, наш тренер вратарей, подарил перчатки моему брату. (Гоша Чернов)

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