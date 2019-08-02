Александр Васютин: "Переговоры с "Зенитом" не шли долго"

Голкипер "Зенита" Александр Васютин, который вернулся в Санкт-Петербургский клуб из Норвегии, в интервью "СЭ" отметил, что переговоры по возвращению в стан сине-бело-голубых были недолгими.

​– Все это время "Зенит" следил за вами?

– Это не у меня надо спрашивать (улыбается).

– Вдруг вы знаете об этом.

– У меня есть друзья в команде, с которыми я общался, мы были на связи с Михаилом Юрьевичем Бирюковым. Но мы просто обсуждали вопросы по играм, он подсказывал мне что-то.

– Как сейчас появился вариант с "Зенитом"? Когда вы о нем узнали?

– В начале лета. Были разговоры с агентом, потом с Михаилом Юрьевичем, с Сергеем Богдановичем. Много с кем говорил.

– Вас хотели отпускать из Норвегии?

– Сказали: "Мы были бы рады, чтобы ты остался, но если поступит выгодное для нас предложение, и ты сам будешь в этом заинтересован, то мы его примем и не будем препятствовать – потому что для тебя это шаг наверх и новая ступень для развития".

– Почему так долго шли переговоры?

– Переговоры не шли долго.

– Как же – вы сказали про начало лета, а перешли две недели назад.

– В начале лета начались разговоры. Но официальные переговоры между клубами стартовали позже – думаю, это заняло не больше недели. (Гоша Чернов)

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