Александр Васютин - о голе за "Лахти": "Поймал взгляд тренера – тот махнул рукой – и я побежал в штрафную"

Голкипер "Зенита" Александр Васютин, который вернулся в Санкт-Петербургский клуб из Норвегии, в интервью "СЭ" рассказал, как забил первый гол за "Лахти"​ в дебютном матче.

– В первом же матче за "Лахти" вы забили гол. Как это произошло?

– До этого я забивал только в сериях пенальти по юношам. А это первый гол. Тренер ничего мне не подсказывал, мы играли против аутсайдеров, проигрывали, давили, но не получалось забить. В добавленное время я уже находился на чужой половине поля, поймал взгляд тренера – тот махнул рукой – и я побежал в штрафную.

– Вы еще и на тренера оглядывались?

– А там хочешь-не хочешь – когда бежишь в центр поля, видишь скамейку, тренер смотрит. Мы взглядами пересеклись, он спокойно к этому отнесся.

– Что было после того матча? Как вас поздравляли?

– Не сказать, что было что-то космическое. Мы играли против аутсайдеров, сравняли счет, так что в раздевалке была суровая и серьезная атмосфера – вот, мол, сыграли вничью. (Гоша Чернов)

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