Александр Уваров: «Сафонов и Максименко стучатся в двери сборной»

Экс-голкипер сборной СССР, «Динамо» и тель-авивского «Маккаби» Александр Уваров в интервью «СЭ» отметил игру вратарей чемпионата России.

— Вы как-то заметили, что сейчас в России появились подающие надежды, талантливые вратари. Но после того, как объявил о своем уходе из сборной Акинфеев, все чаще всплывает вопрос, а не стоит ли Черчесову попытаться уговорить Игоря вернуться. А как считаете вы?

— Игорь — надежный, а самое главное опытный голкипер, что особенно важно для уверенности и стабильности защитников. Но здесь последнее слово за самим Акинфеевым. А то, как Станислав Саламович умеет убеждать, все увидели на примере Игнашевича, которого перед мировым чемпионатом он сумел вернуть в сборную.

— А кто из голкиперов новой волны, по-вашему, уверенно стучится в двери сборной?

— Без раздумий назову краснодарца Сафонова и спартаковца Максименко, главный недостаток которых отсутствие опыта больших турниров. Желаю им, как и всем, не болеть и верить во все хорошее. Без этого ни в футболе, ни в жизни ничего не добиться! (Александр Львов)

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