Александр Точилин: "В первом тайме мы превзошли ЦСКА"

Главный тренер "Сочи" Александр Точилин считает, что его команда еще втягивается в сезон. В матче 5-го тура чемпионата России сочинцы сыграли вничью с ЦСКА (0:0).

– Скажем так, удовлетворительная оценка, – сказал в эфире телеканала "Матч Премьер" Точилин. – В первом тайме мы превзошли ЦСКА: и тактически, и по моментам. Во втором тайме не получилось сыграть на контратаках. Могли сыграть и продуктивнее. Потенциал у команды есть. Мы только втягиваемся в чемпионат. Хотя уже пять туров – многовато, чтобы втягиваться. Надеюсь, что в следующем матче сыграем более продуктивно.