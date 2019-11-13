Александр Точилин: «В футбол играть умеем»

Главный тренер «Сочи» Александр Точилин в интервью «СЭ» отметил, что его команда умеет играть в футбол. Новичок РПЛ после 16 туров занимает последнее место в таблице.

— В сентябре вы победили в трех матчах РПЛ из четырех, казалось, новички притерлись, коллектив сформировался. Что случилось потом?

— Серия неудач стала неожиданностью и для нас самих. Вы правы, создавалось впечатление, что состав стабилизировался, игра выправилась, однако последовал психологический кризис. Негативную роль сыграло поражение от «Крыльев», а проигрыш «Тамбову» вообще нас морально, что называется, прибил. Должны были, конечно, побеждать, но показали низкий уровень игры. В итоге это все вылилось в то, что сейчас имеем.

— Есть объяснения тому самому низкому уровню?

— Пытаемся разобраться в причинах и выправить ситуацию. В первую очередь речь, повторю, идет о психологии. Потому что в футбол команда играть умеет, мы это видели и в победных матчах, и даже в неудачных по итоговому счету.

Скажем, в Ростове во втором тайме превосходили по качеству действий одного из лидеров чемпионата. Но результат не достигнут, а он довлеет над коллективом. (Константин Алексеев)

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