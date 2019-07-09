Александр Точилин: "Сочи" называют фарм-клубом "Зенита"? Главное, какими мы видим себя сами"

Главный тренер "Сочи" Александр Точилин рассказал, в каком состоянии находятся новички команды – Дмитрий Полоз, Ибрагим Цаллагов и Иван Новосельцев, перешедшие из "Зенита".

– "Сочи" пополнили четверо футболистов "Зенита". О переходе Эльмира Набиуллина объявили в понедельник вечером, поэтому вам, наверное, трудно оценить его форму. Что можете сказать о состоянии Полоза, Цаллагова и Новосельцева? – вопрос Точилину.

– Все в разном состоянии. Если Полоз провел полноценный сбор с "Ростовом" и сыграл на Кубке Париматч Премьер, то Цаллагов и Новосельцев вынуждены набирать форму индивидуально. Уровень всех этих игроков, включая Набиуллина, известен, но сейчас стоит вопрос сыгранности и подготовки. Тут пока определенные проблемы. Естественно, у ребят есть разница в подготовке, но из-за этих обстоятельств старт чемпионата никто не отложит. Будем набирать форму и сыгранность по ходу сезона.

– Не обидно, что вашу команду начинают называть фарм-клубом "Зенита"?

– В прошлом сезоне кто-то называл нас не "Сочи", а "Динамо СПб", потому что нашу команду создали на базе петербуржской, да и костяк составляли игроки "Динамо". Вообще, главное – какими мы видим себя сами, а не то, как нас кто-то называет. (Иван Торопцев)

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