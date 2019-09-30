Главный тренер «Сочи» Александр Точилин поделился ожиданиями от матча 11-го тура чемпионата России против «Ахмата». По словам специалиста, южане забыли о поражении от «Шинника» в 1/16 финала Олимп-Кубка России (0:0, пенальти — 4:5).

— Проигрывать всегда неприятно, но матч с «Шинником» — игра на Кубок, — сказал Точилин в эфире «Матч премьер». — Мы ее забыли, готовились к игре с «Ахматом», Она для нас важна, поскольку борьба пойдет за 6 очков.

Сроки восстановления Новосельцева — минимум две недели. Что касается Полоза — есть тактические предпочтения, поэтому он сегодня в запасе.