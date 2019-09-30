Александр Точилин: «Игра с «Ахматом» — за 6 очков»
30 сентября 2019, 19:26
Главный тренер «Сочи» Александр Точилин поделился ожиданиями от матча 11-го тура чемпионата России против «Ахмата». По словам специалиста, южане забыли о поражении от «Шинника» в 1/16 финала Олимп-Кубка России (0:0, пенальти — 4:5).
— Проигрывать всегда неприятно, но матч с «Шинником» — игра на Кубок, — сказал Точилин в эфире «Матч премьер». — Мы ее забыли, готовились к игре с «Ахматом», Она для нас важна, поскольку борьба пойдет за 6 очков.
Сроки восстановления Новосельцева — минимум две недели. Что касается Полоза — есть тактические предпочтения, поэтому он сегодня в запасе.
Материалы сюжета: РПЛ-2019/2020. 11-й тур. «Локомотив» — «Зенит» и другие матчи
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