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Александр Точилин: «Это самый худший матч за 12 туров в нашем исполнении»

5 октября 2019, 23:32

Главный тренер «Сочи» Александр Точилин после поражения в домашнем матче 12-го тура РПЛ с «Крыльями Советов» (0:2) подвел итоги встречи. По его словам, это худший матч команды. .

— Гол внес коррективы в игру. «Крылья» переиграли нас по самоотдаче и желанию. С чем связан разговор в раздевалке? В первую очередь с результатом, — цитирует Точилина пресс-служба «Сочи». — Надо было поговорить, потому что это самый худший матч за 12 туров в нашем исполнении. Руководство клуба также высказало своё мнение, что оно не увидело единой команды, в отличие от прошедших игр.

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