Александр Точилин: "Два очка после пяти туров – то еще удовольствие"

Главный тренер "Сочи" Александр Точилин подвел итоги матча 5-го тура чемпионата России с ЦСКА.

– К сожалению, мы в этой игре не реализовали свои моменты, – отметил Точилин. – Радует, что не пропускаем вторую игру подряд. Когда-то эта черная полоса с незабитыми мячами должна закончиться. Надеюсь, что уже в следующем туре.

– Вы играли с лидерами. Можно быть довольным двумя очками?

– Если бы вы были тренером, то поняли бы меня: после пяти туров иметь два очка – удовольствия мало. Вот и весь ответ на вопрос, доволен ли я началом сезона или нет. (Александр Рогулев)