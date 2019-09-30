РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры

Актуальные турниры

Теги

Горячие темы

Авторские рубрики

Новости   //    Футбол   //    РПЛ

Александр Точилин: «Ахмат» создал нам проблемы, но мы были сильнее»

30 сентября 2019, 21:41
Теги:

Главный тренер «Сочи» Александр Точилин прокомментировал результат матча 11-го тура чемпионата России против «Ахмата» (2:0).

— Игра получилась интересная, обоюдоострая, — сказал тренер в эфире «Матч Премьер». — Рады победе и могу сказать, что ее заслужили. Хотя, можно сказать, что «Ахмат» создал нам проблемы, но мы были сильнее.

Больше всего опасались стандартов со стороны соперника. Здесь и таилась острота. Удача нам улыбнулась и ребята справились.

Сочи — Ахмат

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и результаты игр

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ-2019/2020. 11-й тур. «Локомотив» — «Зенит» и другие матчи




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир