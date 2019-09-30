Александр Точилин: «Ахмат» создал нам проблемы, но мы были сильнее»

Главный тренер «Сочи» Александр Точилин прокомментировал результат матча 11-го тура чемпионата России против «Ахмата» (2:0).

— Игра получилась интересная, обоюдоострая, — сказал тренер в эфире «Матч Премьер». — Рады победе и могу сказать, что ее заслужили. Хотя, можно сказать, что «Ахмат» создал нам проблемы, но мы были сильнее.

Больше всего опасались стандартов со стороны соперника. Здесь и таилась острота. Удача нам улыбнулась и ребята справились.

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