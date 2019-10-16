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Александр Соболев: «Особо не слежу за Шомуродовым»

16 октября 2019, 20:34
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Нападающий «Крыльев Советов» и сборной России Александр Соболев рассказал, следит ли за успехами форварда «Ростова» Элдора Шомуродова в гонке бомбардиров. У обоих футболистов по 10 голов.

— Особо не слежу, — цитирует Соболева официальный сайт РПЛ. —  Иногда матчи смотрю или обзоры. Молодец, что забивает. Голы хорошие. Так чтобы следить — нет. Я себя с ним не сравниваю, может мы и похожи. Не думал об этом. Часто сравнивают с Дзюбой. Но мне нравится, как играет Златан.

— У Ибрагимовича что-то подмечаете? Ждать в ближайших турах гол пяткой?

— Если будет такой момент, когда можно будет пробить пяткой, я пробью как Златан.

— Тогда гол посвятите Ибрагимовичу?

— Ну конечно!

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