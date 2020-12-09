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Форвард «Спартака» Соболев приступил к тренировкам после операции

15:10
Александр Соболев. Фото Константин Рыбин/РПЛ
Александр Соболев. Фото Константин Рыбин/РПЛ
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Нападающий московского «Спартака» Александр Соболев приступил к тренировкам после операции на мениске. В среду 23-летний российский футболист провел первую тренировку по индивидуальной программе. Об этом «СЭ» сообщили в пресс-службе «Спартака».

Возвращение в общую группу ожидается на зимних сборах команды.

В текущем сезоне Соболев провел 13 матчей за красно-белых, забил шесть голов и сделал одну результативную передачу. Форвард был прооперирован в конце ноября в Риме (Италия).

«Спартак» с 35 очками располагается на второй строчке в турнирной таблице Тинькофф чемпионата России после 17 туров.

(Артем Калинин)

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