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Александр Соболев: «Еще не до конца верю, что перешел в «Спартак»

17:10
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Форвард Александр Соболев поделился впечатлениями от перехода в «Спартак». Первую часть сезона он провел за «Крылья Советов».

— Еще не до конца верю в то, что это происходит со мной, что я перешел в «Спартак», — написал Соболев в своем Instagram. — Выйти на поле, сыграть в футболке с ромбом на груди — большая честь и ответственность. Более титулованной и популярной команды в России просто нет.

Сколько раз играл на «Открытие» — всегда поражался поддержке «Спартака», тому, как фанаты заряжали своих футболистов. Теперь мы будем на одной красно-белой стороне!

Впереди много работы, чтобы заслужить уважение болельщиков, оправдать доверие руководства и тренеров. Никогда не получал столько сообщений от болельщиков со словами поддержки. Это очень приятно и сильная мотивация! Вперед, «Спартак»!

Ещё не до конца верю в то, что это происходит со мной, что я перешел в «Спартак». Выйти на поле, сыграть в футболке с ромбом на груди — большая честь и ответственность. Более титулованной и популярной команды в России просто нет. Сколько раз играл на «Открытие» — всегда поражался поддержке «Спартака», тому, как фанаты заряжали своих футболистов. Теперь мы будем на одной красно-белой стороне! Впереди много работы, чтобы заслужить уважение болельщиков, оправдать доверие руководства и тренеров. Никогда не получал столько сообщений от болельщиков со словами поддержки. Это очень приятно и сильная мотивация! Вперед, «Спартак»??

Публикация от @ a.sobolev97

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