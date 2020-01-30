Александр Соболев: «Еще не до конца верю, что перешел в «Спартак»

Форвард Александр Соболев поделился впечатлениями от перехода в «Спартак». Первую часть сезона он провел за «Крылья Советов».

— Еще не до конца верю в то, что это происходит со мной, что я перешел в «Спартак», — написал Соболев в своем Instagram. — Выйти на поле, сыграть в футболке с ромбом на груди — большая честь и ответственность. Более титулованной и популярной команды в России просто нет.

Сколько раз играл на «Открытие» — всегда поражался поддержке «Спартака», тому, как фанаты заряжали своих футболистов. Теперь мы будем на одной красно-белой стороне!

Впереди много работы, чтобы заслужить уважение болельщиков, оправдать доверие руководства и тренеров. Никогда не получал столько сообщений от болельщиков со словами поддержки. Это очень приятно и сильная мотивация! Вперед, «Спартак»!