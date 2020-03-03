Александр Соболев: «Даже не мог представить, что когда-нибудь окажусь в «Спартаке»

Нападающий «Спартака» Александр Соболев, арендованный у «Крыльев Советов», рассказал о начале карьеры в «Томи».

— В тот момент хотел попасть либо в «Сибирь», либо в «Томь», — цитирует Соболева официальный сайт «Спартака». — В Томске ответили: «Ну приезжай, посмотрим». Но в итоге просмотр вышел очень долгим: я приехал 1 сентября, а контракт подписал только в мае! С сентября по декабрь просто тренировался, потом вернулся в команду после новогодних праздников, заболел и пролежал в больнице две недели. Когда поправился, позвонил тренеру, и выяснилось, что на меня уже не рассчитывают. Тогда я сам отправился на игру; путь из Барнаула на автобусе занял 8 часов. Потренировался с командой и в матче, который был на следующий день, сделал голевую. Так меня и взяли!

Конечно, это стало настоящим испытанием. До этого были просмотры в «Анжи», ЦСКА и «Локомотиве», где мне отказывали. Если бы не подписал контракт с «Томью», с футболом закончил бы.

— В «Томи» вы обратили на себя внимание, когда клуб сделал ставку на молодежь из-за финансовых проблем.

— Думаю, это можно назвать удачей. Хотя я и до этого привлекался к основной команде, дебютировал в матче с «Уфой» еще до «перестройки». А после перерыва в чемпионате из команды ушли все лидеры, и мы доигрывали сезон молодежью. Мне удалось хорошо показать себя и продлить контракт.

— Леонид Федун рассказал, что запомнил вас еще тогда.

— Приятно было это услышать. Я даже не мог себе представить, что когда-нибудь окажусь в «Спартаке».