Александр Соболев: «Черная полоса для «Крыльев» закончилась»
28 сентября 2019, 16:16
Нападающий «Крыльев Советов» Александр Соболев после матча 11-го тура премьер-лиги против «Тамбова» (0:2) заявил, что черная полоса для самарцев окончена.
— Полоса невезения закончилась с «Ахматом», когда забили на последней минуте, — сказал Соболев в эфире канала «Матч Премьер». — Сами себе сегодня доказали, что все — черная полоса закончилась. Мы получили заслуженные 3 очка.
В перерыве при счете 0:0 я был уверен что забьем, не знаю почему, но был на 100 процентов уверен. В ходе матча я получил удар по ноге, но с ней сейчас все нормально.
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