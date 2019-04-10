Александр Шпрыгин: "Вряд ли "Динамо" вылетит в ФНЛ напрямую"

Известный болельщик "Динамо" Александр Шпрыгин в интервью "СЭ" высказался по поводу перспектив команды остаться в премьер-лиге. После 22 туров "Динамо" занимает 13-е место в турнирной таблице – в зоне стыковых матчей.

– Какие настроения сейчас среди болельщиков "Динамо"? Нет опасений, что команда опять рухнет в ФНЛ?

– Вот именно сейчас – на момент нашего разговора – такого пессимизма я не испытываю. Но все всерьез уже задумываются о том, что "Динамо" может сыграть в "стыковых" матчах.

– А ведь впереди игра с "Краснодаром" и в случае поражения…

– И, тем не менее, пока о вылете в ФНЛ разговоров нет. Более того, болельщик "Динамо" – закаленный. Ведь уже мемы появляются: страдай за "Динамо". Вот мы и страдаем за наш клуб и счастливы. То есть все это уже перерастает в какой-то юмор.

– То есть дна пока не достигли?

– Вряд ли "Динамо" вылетит напрямую. Не думаю, что в оставшихся турах "Енисей" и "Анжи" нас опередят. Другое дело, что стыки – не самая приятная история. Причем теоретически можем попасть на "Чертаново". Директор этого клуба, хоть и был фанатом "Динамо" в молодости, но в то же время человек очень амбициозный… (Виталий Айрапетов)

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