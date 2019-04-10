Александр Шпрыгин: "Надеюсь, Новый год Кокорин и Мамаев встретят дома. Но вдруг им по пять лет влепят"

Известный болельщик "Динамо" Александр Шпрыгин в интервью "СЭ" рассказал, какого исхода ждет от дела по форварду "Зенита" Александру Кокорину и полузащитнику "Краснодара" Павлу Мамаеву. Накануне суд начал полноценное рассмотрение их дела.

– В любом случае, приговор будет обвинительным. Это точно. Ребята уже частично признали свою вину. И здесь возможны два варианта. Либо им дадут условный срок и освободят в зале суда, – сказал Шпрыгин. – Либо Кокорин с Мамаевым получат реальный срок – два года. И тогда учтут, что в СИЗО день идет за полтора. Кокорин и Мамаев подадут апелляцию. Еще несколько месяцев пробудут в СИЗО. А потом их освободят. Потому что срок подойдет к концу.

Не думаю, что им впаяют 5-7 лет. Не та статья. Вся страна же видела, что там в итоге произошло. Не настолько уж там тяжкое преступление. У нас граждане за разбой меньше получают. А в действиях Кокорина и Мамаева не было корысти. Они же пострадавших не грабили, ценности у них не отнимали. Просто банальное пьяное бытовое хулиганство.

– Думаете, колония им не грозит?

– При раскладах, которые я описал, надеюсь, Новый год они встретят дома. Хотя в нашей стране все может происходить. Вдруг еще влепят по пять лет… Показательная мера. У нас уникальное правосудие! За хулиганку могут дать по пять лет… Но я все-таки склоняюсь к условному сроку или двум голам реального. Тогда Новый год они встретят дома. (Виталий Айрапетов)

Полностью интервью со Шпрыгиным