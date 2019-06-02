Александр Шикунов: "Оставшись в РПЛ, "Крылья Советов" выполнили задачу-минимум"

Директор по развитию "Крыльев Советов" Александр Шикунов подвел итоги выступления клуба в завершившемся сезоне. По его словам, самарцам удалось выполнить задачу-минимум, сохранив прописку в элитном дивизионе.

- Мы выполнили задачу-минимум, хотя изначально хотели закончить сезон без стыковых матчей, но у нас выбыла атакующая обойма в лице Самедова, Ананидзе, Канунникова, Корниленко, для нас это очень весомые потери. Мы зимой собрали новую команду, хорошо начали в марте, но из-за потерь результат стал хуже. Я рад, что мы выбрались из этой ситуации и остались в высшем дивизионе, - приводит слова Шикунова ТАСС.

Функционер также призвал не обижаться на главного тренера "Нижнего Новгорода" Дмитрия Черышева, удаленного в первом тайме:

- Черышева охватили эмоции, у него такой характер, он и в первом матче был очень эмоциональным. Мы видим, какими экспрессивными бывают Клопп, Симеоне. Это футбол, такое иногда случается, - добавил он. - Весь мир переходит на ВАР, почему мы должен отставать от всех? Есть у нас люди в футболе, которые выступают против этого, но я считаю, что это уже надо воспринимать как должное.

Напомним, что по итогам сезона-2018/19 самарский клуб занял 14-е место, набрав 28 очков. Однако в стыковых матчах за право остаться в РПЛ "Крылья Советов" оказались сильнее "Нижнего Новгорода" (3-2 по сумме двух встреч).

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