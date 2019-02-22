Александр Самедов: "Состою в чате "ОПГ Сирень". В нем есть Джикия и Джано"

Полузащитник "Крыльев Советов" Александр Самедов в интервью пресс-службы команды рассказал о том, кому звонил в последний раз и в каких чатах состоит в мессенджере WhatsApp, передает Youtube-канал самарского клуба.

– Кому звонил в последний раз? Жене. Говорили о детях, как сегодня они спали, то есть банальные вопросы, как пройдет сегодня день, чем собираются заниматься. Я привык, конечно, с каждым разом это все дается тяжелее. Скучаешь по семье, но это наша работа. Никуда от этого не деться. Я уже привык, – сказал Самедов в интервью клубной пресс-службе.

Топ-5 контактов в телефоне? Мама, бывший одноклубник – защитник Георгий Джикия, мой агент, жена, жена и еще раз жена. В каких чатах состою в мессенджере WhatsApp? Клубные чаты и прочие. Состою в чате "ОПГ Сирень". В нем есть Джано и Джикия. Еще есть "Киноманы": Алексей Ребко, Якубко, Шешуков, Андрей Воронин. Мы все дружим.

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