Александр Самедов: "С нетерпением жду последний сезон "Игры престолов"

Полузащитник "Крыльев Советов" Александр Самедов в интервью пресс-службы команды рассказал о том, какие фильмы и сериалы смотрит, передает Youtube-канал самарского клуба.

– Я предпочитаю абсолютно разное. Сейчас мой выбор больше пал на сериалы. Из последнего, что смотрел могу назвать "Траст", который популярен сейчас в Америке. Конечно, это "Игра Престолов". Жду с нетерпением последний сезон. "Домашний арест". Суперский сериал, смешной. Топ-3 фильма? Тяжело вспомнить. Пусть будет: "Зеленая миля", "Проклятый остров" и "Гладиатор", – сказал в интервью пресс-службе Самедов.

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