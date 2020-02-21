Экс-полузащитник сборной России, «Спартака», «Локомотива», «Динамо» и «Москвы» Александр Самедов в интервью «СЭ» рассказал, сколько раз и благодаря кому побывал на матчах красно-белых.

— Закончив играть, как часто стали бывать на футболе? — вопрос Самедову.

— Раза три. И ходил только на «Спартак».

— Для чемпиона страны, наверное, вход бесплатный?

— Меня Джикия с Джано выручили билетами. (Александр Львов)

Александр Самедов — о «Спартаке» и Тедеско, полезных качествах Зобнина и Бакаева, уходе Глушакова и Еременко, будущем Кокорина и Мамаева, возвращении Акинфеева в сборную и силе Черчесова