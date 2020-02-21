Экс-полузащитник сборной России, «Спартака», «Локомотива», «Динамо» и «Москвы» Александр Самедов в интервью «СЭ» оценил игру красно-белых при новом тренере Доменико Тедеско.

— В «Спартаке» новый тренер. Вы так же, как Мостовой, Юран и Титов пессимистично относитесь к приходу Тедеско или у вас иное мнение на этот счет? — вопрос Самедову.

— Я никак не отношусь.

— Вас вообще не волнует то, что происходит в «Спартаке»?

— Волнует. Исходя из того, что я видел в прошлом году, при Тедеско появился некий игровой порядок. Но, мне кажется, что от сегодняшнего состава тяжело требовать решения глобальных задач. Когда пришел Тедеско, он навел порядок и дисциплину даже в обороне. И хотя бы стало понятно то, во что немец хочет играть. Я думаю, после проведенной им полноценной предсезонки мы увидим его «Спартак» и можно будет сделать какие-то выводы.

— А во что хочет играть Тедеско?

— Он играл в пять защитников, в четыре. Были яркие матчи, средние и даже провальные. Ясно, что придя в команду в середине сезона, ему надо было с ходу перестраивать «Спартак». И было сложно сразу что-то изменить. Но то, что «Спартак» стал более дисциплинированным, я увидел.

— То есть вам бросилось в глаза, что «Спартак» стал организованнее?

— Да. И сразу стал виден хоть какой-то рисунок. Когда он применял схему с пятью защитниками, ему было не зазорно играть вторым номером

— Вы сказали, что от сегодняшнего «Спартака» тяжело требовать выполнения больших задач. Считаете, что нынешний состав не того уровня, чтобы бороться за самые высокие места?

— По крайней мере, по уровню исполнителей «Спартак» уступает двум-трем командам. И уж если мы говорим про Лигу чемпионов, то состав явно слабее.

— А он уступает тому составу, которым вы выиграли золото?

— Конечно. Даже с точки зрения наших нападающих. Те нападающие, которые были у нас — гораздо лучше.

— Вы имеете в виду Зе Луиша?

— Зе Луиша, Луиза Адриану...

— На сегодня эта невосполнимая потеря?

— Не то, чтобы невосполнимая. Просто сам по себе «Спартак» сейчас другой. Я даже не хочу его сравнивать с 2017 годом. Конечно, он не должен быть на десятом месте. Но объективно он не может и не должен быть в тройке. (Александр Львов)

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