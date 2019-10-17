Александр Самедов: «На эмоциях «Спартак» должен победить «Рубин»

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Самедов предположил, как на команде отразится смена главного тренера. Матч 13-го тура РПЛ против «Рубина» станет первым для Доменико Тедеско.

— Надо быть внутри команды, чтобы знать, как футболисты подойдут к матчу, — цитирует Самедова «РИА Новости». — На эмоциях должны победить. При смене тренера футболисты испытывают эмоциональный подъем. Не знаю многого о Тедеско, знаю только, что он работал в «Шальке».

Не общался с бывшими партнерами, поэтому не знаю, как они встретили тренера. Они были тогда в сборной. Назначили нового специалиста — хорошо, дай бог, чтобы дела команды пошли.

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