Александр Самедов: "Кононов – стратег. Хороший тренер, с хорошим тренировочным процессом"

Полузащитник "Крыльев Советов" Александр Самедов в интервью "СЭ" высказался в адрес главного тренера "Спартака" Олега Кононова. Он рассказал, что они расстались по-человечески и поблагодарили друг друга за совместную работу.

– Важный момент – по моей информации, до звонка Сергея Родионова в конце декабря, у вас был разговор с Олегом Кононовым, и вы услышали слова о том, что на вас рассчитывают и в планах продлить контракт, который истекал летом.

– Неправильно с моей стороны говорить об этом, поскольку клуб выполнил все мои требования. Но дело не только в этом. Нет смысла ворошить то, что было. То, что было – то и было. Пусть это останется между нами. Когда подписывали бумаги о расторжении контракта, Олег Кононов приехал в клуб, мы поговорили, расстались по-человечески. Поблагодарили друг друга за совместную работу и разошлись.

– Как бы охарактеризовали Кононова как тренера, как человека?

– Тренер – сложная профессия. Если тренер хочет выжить, он должен быть гибким, тем более, в таком клубе, как "Спартак". Профессии "хороший человек" не бывает. Кононов хороший тренер, с хорошим тренировочным процессом. А о человеческих качествах судить не мне. Свои выводы я сделал, мы посмотрели друг другу в глаза, поблагодарили друг друга. Всегда в команде будут довольные и недовольные, а тренер должен быть гибким. Расстались мы нормально.

– Вам есть, за что благодарить тренера?

– Исключительно за тот непродолжительный период, когда мы работали вместе. Я сказал ему, что тренировочный процесс очень интересный, мне нравилось – это действительно так, сказал ему об этом.

– Вы достаточно самостоятельный и откровенный человек. Анализируя все сказанное, хотел бы задать финальный вопрос по теме – вы можете назвать Олега Георгиевича лжецом?

– Кононов – стратег.

Александр Самедов: "Кононов хороший тренер, а профессии "хороший человек" не бывает"