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Александр Самедов: «Игра в дерби была равная, Акинфеев подтащил»

13 сентября 2020, 21:36
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Бывший футболист «Спартака» Александр Самедов в беседе с «СЭ» прокомментировал поражение от ЦСКА (1:3) в 7-м туре Тинькофф премьер-лиги.

— Я бы не сказал, что «Спартак» подходил фаворитом к этой игре. В дерби всегда шансы 50 на 50, — заявил Самедов «СЭ». — Игра была равная плюс-минус. У «Спартака» были хорошие моменты, но не смогли реализовать, Игорь Акинфеев подтащил. Армейцы же свои моменты забили. (Сергей Федоров)

ЦСКА — Спартак

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Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 7-й тур. ЦСКА — «Спартак» и другие матчи




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