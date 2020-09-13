Александр Самедов: «Игра в дерби была равная, Акинфеев подтащил»

Бывший футболист «Спартака» Александр Самедов в беседе с «СЭ» прокомментировал поражение от ЦСКА (1:3) в 7-м туре Тинькофф премьер-лиги.

— Я бы не сказал, что «Спартак» подходил фаворитом к этой игре. В дерби всегда шансы 50 на 50, — заявил Самедов «СЭ». — Игра была равная плюс-минус. У «Спартака» были хорошие моменты, но не смогли реализовать, Игорь Акинфеев подтащил. Армейцы же свои моменты забили. (Сергей Федоров)