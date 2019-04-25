На заседании Пресненского суда Москвы допрашивается детский футбольный тренер Александр Протасовицкий, который участвовал в двух драках в центре Москвы вместе с нападающим "Зенита" Александром Кокориным, его братом Кириллом и полузащитником "Краснодара" Павлом Мамаевым.

Братья Кокорины, Мамаев и Протасовицкий были взяты под стражу за участие в двух драках в центре Москвы в октябре 2018 года, в результате которых были избиты водитель ведущей "Первого канала" Ольги Ушаковой – Виталий Соловчук, чиновник Минпромторга Денис Пак и гендиректор ФГУП "НАМИ" Сергей Гайсин.

- Вас в "Кофемании" кто-нибудь просил себя вести потише?

- Нет. Мы сидели и просто болтали.

- Обратили внимание, когда появился Пак?

- Нет.

- Что привлекло его внимание?

- Наверное, я его сравнил с певцом.

- Поподробнее.

- Мы смеялись в нашем кругу. Эта шутка была не применительно к Паку. Мы смеялись между собой, ни к кому не обращались. Я даже не знал о его присутствии. Но в какой-то момент мы пересеклись взглядами. Он спросил, в его ли адрес я произнес шутку. Я посчитал, что он может на свой счет воспринять в свой адрес. Я извинился, сказал: "Не воспринимай на свой счет. Это добрая шутка". Я услышал оскорбление сразу же.

- Какой был Пак?

- Злой, гримаса была. Его явно не устроили мои извинения.

- Что дальше?

- К его столику подошел Кирилл. Потом - Александр. Александр, кстати, в тот момент был рядом со мной. Я сидел с заднего торца стола от Пака.

- Что дальше?

- Перед Александром стоял стул. Думал, он хочет отставить стул. Повторил вопрос: "Кого ты так назвал?", услышал тот же ответ. Потом удар стулом.

- Куда попал стул?

- Пришлось на левую руку, левое плечо и, возможно, левое предплечье.

- Дальше?

- Александр отходит с этим стулом. Думал, будет продолжение событий. Александр отставил стул и подошел ко мне.

- Никакой агрессии не было?

- Нет.

- Дальше что было?

- Кирилл был недалеко. Потом встал Павел.

- Дальше?

- Павел направился туда. Потом вышли сотрудники заведения, мужчины в костюмах. Я понимал, что Кокорин рядом со мной. Куропаткин тоже был рядом. Там оставались Кирилл и Павел.

- Павел не проявлял агрессии к Паку?

- Нет. Это был обычный разговор. В этой ситуации, наверное, Пак чувствовал себя не совсем обычно.

- Хулиганства не было?

- Нет.

- Что дальше?

- Туда начал скапливаться народ. Там и Гайсин появился. Я счел нужным подойти и забрать Павла.

- Что дальше?

- Павел стоял напротив Гайсина. По-моему, туда подошел Александр. Я увидел, что Гайсин "отодвигает" Мамаева от себя. Потом я встал между ними. Увидел, что Гайсину прилетел удар от кого-то. Это была открытая ладонь. Дальше Гайсин схватил его за руку. Получилось, что заломал за руку. Я схватил Гайсина за шею, отвел от стола и от Мамаева. Я ему сказал: "Не нужно конфликта". Дал понять, что не хочу конфликта. Дальше мы переместились в соседний зал, там пробыли некоторое время и пошли обратно. Александр стоял и общался с этими мужчинами. Я подошел к нему. Они разговаривали без конфликта, мирно, попросили прощения друг у друга. Пак сказал: "Извините, если чем-то обидел". Александр принес извинения. Потом было рукопожатие, и мы ушли. Я, уходя, пожал руку Гайсину, Паку сказал: "Зачем было это нужно, я извинился перед вами?" (Илья Егоров)

Кокорин и Мамаев. Главное о скандале