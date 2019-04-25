На заседании Пресненского суда Москвы допрашивается детский футбольный тренер Александр Протасовицкий, который участвовал в двух драках в центре Москвы вместе с нападающим "Зенита" Александром Кокориным, его братом Кириллом и полузащитником "Краснодара" Павлом Мамаевым.
Братья Кокорины, Мамаев и Протасовицкий были взяты под стражу за участие в двух драках в центре Москвы в октябре 2018 года, в результате которых были избиты водитель ведущей "Первого канала" Ольги Ушаковой – Виталий Соловчук, чиновник Минпромторга Денис Пак и гендиректор ФГУП "НАМИ" Сергей Гайсин.
- Видели удары Соловчуку?
- Видел. Но идентифицировать ни он, ни я не могу.
- В момент, когда Соловчук лежит и ему наносят удары, что он делает?
- Прикрывается руками.
- Агрессию проявляет?
- Слышал пару матерных фраз, но вряд ли это агрессия.
- Вы держали его рукой, когда вели, зачем?
- Помог встать ему, он наклонился, я его придерживал. Не знаю, какие у него действия были в голове. Я вел его в сторону машины.
- Он вырвался - это как было?
- Вел его, он вырвался, сделал шаг в сторону.
- Когда он обозвал вас?
- Я развел руки в сторону, и он обозвал.
- Почему вы не обращаете внимание при просмотре видео?
- Я задал вопрос при допросе Виталия.
- После первого удара какая была необходимость нанести второй?
- Это были последовательные решения, которые принял именно в тот момент. Это результат моей агрессии.
- После того, как приехали в "Кофеманию", Гайсин вас оскорблял?
- Нет.
- А кого-нибудь еще?
- Я этого не слышал, если это и было.
- Почему два человека в двух разных местах спровоцировали на несение телесных повреждений?
- Я не могу сказать. Такое стечение обстоятельств. В обоих случаях это было реакция на оскорбления?
- Всегда на оскорбления следует физический ответ?
- Нет. Не любое. Я, как и мои друзья, раскаиваются. Имеют место другие выходы.
- Очная ставка была между вами и потерпевшими?
- Да.
- То же самое говорили?
- Всё похоже.
- На видео вы были?
- Да.
- Какие кроссовки были на вас?
- Черные.
Далее вопросы задает судья:
- Почему Соловчук вас обозвал?
- Я могу предположить. Он говорил, что я где-то бил его, может, на этой почве. Второй момент - я не могу отвечать за человека, который безосновательно произнес оскорбление в мой адрес.
- Кто наносил удары Соловчуку, когда он лежал?
- Не видел.
- Кто был рядом?
- Мы, четверо, по-моему, Куропаткин, еще кто-то.
- Куропаткин бил?
- Нет, судя по видео.
- Александр Кокорин?
- Нет. Мы с ним оба пытались предотвратить конфликт. (Илья Егоров)
Кокорин и Мамаев дают показания в суде. Live!