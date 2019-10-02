Александр Панов: «Пусть Рома Зобнин посидит немного на заменке, а Умяров играет»

Экс-форвард «Зенита», болеющий за «Спартак», Александр Панов уверен, что полузащитнику красно-белых Роману Зобнину нужно дать паузу.

— Что происходит с Зобниным?

— Его тоже можно понять. Человек в данный момент пресытился футболом. Ему нужна передышка. Когда в последний раз он отдыхал? Рома превратился в робота. Ему говорят «выходи» — он выходит. Конечно, желание у парня есть, вот только психологически человек вымотан. Зобнин был истощен уже после чемпионат мира.

Надо проводить ротацию, чаще выпускать Умярова в паре с Гулиевым. Пусть Рома посидит на заменке какое-то время — ничего страшного. Сейчас он смотрится плохо. Объем работы большой, но пользы от нее нет. Дайте ему передышку! Умяров умеет играть — и в отборе и в созидании. Почему бы ему не доверять? Может быть, Зобнина вообще на какое-то время перевести в защиту.

— В оборону?

— А почему нет? Попробовать. Правый фланг у нас стал проблемный. Да и слева не все в порядке. Айртон все время бежит в атаку, а эффективность довольно низкая. Слишком много берет на себя и это вредит команде — у него хватает потерь. (Виталий Айрапетов)

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