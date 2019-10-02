Александр Панов хочет видеть в «Спартаке» Арсена Венгера

Экс-форвард «Зенита», болельщик «Спартака» Александр Панов в интервью «СЭ» рассказал об отставке Олега Кононова и новом тренере красно-белых.

— Давайте о новом тренере. Сейчас появилась кандидатура 34-летнего экс-тренера «Шальке» Тедеско.

— Для меня сейчас есть только один кандидат.

— Кто же?

— Арсен Венгер. Очень хотел бы его увидеть в «Спартаке». Думаю, он смог бы создать сильную, интересную команду. А все остальные... Тедеско? Мало про него слышал.

— Он выходил с «Шальке» из группы в Лиге чемпионов. Но в 1/8 финала попал под каток «Манчестер Сити» — 2:10 по сумме двух встреч.

— Под «Сити» любой может попасть (смеется). Возможно, Тедеско и неплохой тренер, мне тяжело судить. Главное, чтобы не россиянин возглавил «Спартак». Нужен мотиватор. Такой как Каррера. При нем мы даже не ходили на стадион — летели! Я давно не видел, чтобы к тренеру относились с таким уважением. Наверное, только к Юрию Палычу Семину, у которого «Локо» так мощно играет! Такую банду создал, молодец!

А ведь Семин не намного старше Венгера. Было бы очень любопытно посмотреть на Арсена в «Спартаке». Мне кажется, только он поможет красно-белым. С такой харизмой, с такой репутацией! И сейчас свободен. (Виталий Айрапетов)

Александр Панов: «У Карреры были Промес, Зе Луиш, Фернанду. У Кононова — игроки, не прошедшие сборы»