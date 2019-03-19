Александр Панов: "Глушаков показал: он играет за "Спартак", а не против"

Бывший нападающий "Зенита" Александр Панов после матча сине-бело-голубых против "Спартака" (1:1) отметил, что у него нет претензий к игре полузащитника Дениса Глушакова. Он подчеркнул, что хавбек вошел в историю клуба, забив 1500-й гол в истории "Спартака" в российском чемпионате.

– Как вам игра Глушакова?

– Дениса можно поздравить: забил 1500-й гол "Спартака" в чемпионатах России. Да еще и пяткой. Вошел в историю клуба. А фанаты к нему по-прежнему относятся по-разному.

– Вы на чьей стороне?

– У меня к Глушакову претензий нет – пашет, работает. Многие его критикуют за игру. Но не ошибается только тот, кто ничего не делает. Когда мы сидим на диване или на трибуне, то все знаем и все умеем. Но нужно все равно оставаться объективным. На мой взгляд, Глушаков выкладывается. Это важно. Человек выступает за нашу команду и приносит пользу "Спартаку". Его гол – следствие работы на тренировках. В футбол играют не фамилии, а люди с определенными качествами. Денис показывает свой уровень. Может быть, он чуть снизился, но все равно есть. (Виталий Айрапетов)

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