Александр Мостовой: «Тедеско сам все понимает и у него уже нервы сдают»

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой прокомментировал поведение наставника красно-белых Доменико Тедеско.

— Постоянное жонглирование составом, ротация ради ротации, — цитирует Мостового RT. — Нам говорят, что приехал тактический гений, гуру перестановок, который выстраивает игру под соперника. А по факту восемь очков в шести матчах, отставание 20 очков от первого места. О чем еще тут можно говорить?

Видимо, он сам все понимает и у него уже нервы сдают. Чем-то еще объяснить то, что он вчера ворвался после игры к судьям, нельзя. Иногда не хочется комментировать его поведение на бровке и его обвинения судьи в моментах, в которых арбитр был прав. Тедеско нужно сконцентрироваться на своей команде. Ему выпал счастливый билет, когда его пригласили тренером «Спартака», он этого, видимо, пока не понял.