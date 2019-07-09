Александр Мостовой: "Джикия – самый надежный футболист в "Спартаке", он подходит на роль капитана лучше всего"

Экс-полузащитник "Спартака" Александр Мостовой прокомментировал решение главного тренера красно-белых Олега Кононова назначить защитника Георгия Джикию капитаном команды.

– Очевидно, что одного мнения быть не может – сказал Мостовой. – Кому-то может нравиться один футболист, кому-то – другой. Тем более, сейчас многое зависит от национальности. Мир сейчас такой, что все начинают друг на друга непонятно что... Если брать спортивную составляющую, Джикия подходит на роль капитана "Спартака" больше всего. Георгий – самый надежный футболист в команде. Думаю, что Кононов, принимая решение, отталкивался именно от этого.

25-летний Джикия перешел в "Спартак" в конце декабря 2016 года. На его счету 68 матчей в составе красно-белых, в которых он забил 3 мяча, отдал 4 результативных передачи, а также 17 раз получил желтую карточку и 1 раз – красную.

Вице-капитаном "Спартака" назначен 25-летний Роман Зобнин, появившийся в команде летом 2016 года. Он сыграл за клуб в 85 матчах, в которых забил 3 гола и отдал 6 голевых передач. Оба футболиста выигрывали чемпионат и Суперкубок России в 2017 году. (Иван Торопцев)

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