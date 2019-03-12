Александр Мейтин: "В результате досмотра на матче "Динамо" – "Спартак" изъяли 22 ножа"

Директор по безопасности и работе с болельщиками РПЛ Александр Мейтин рассказал об организации порядка на матче 19-го тура чемпионата России между "Динамо" и "Спартаком" (1:0).

На игре был неудачно организован вход на "Арену Химки". У стадиона образовались большие очереди, а болельщиков досматривали особо тщательно.

– Много было написано по этому матчу, – сказал Мейтин. – Хотелось бы, чтобы информация давалась объективно, когда известны причины, а не руководствуясь минутными эмоциями. Факты требуют тщательной проверки. Матч посетило более 14 тысяч человек. Для гостей были выделена одна трибуна и еще один сектор на центральной трибуне. Матч повышенной степени риска, все ждали тщательного досмотра. На улице зима, и осмотр будет проводится дольше, чем летом. Поэтому просили болельщиков прийти раньше

– Что у нас получилось. Где-то в 17:30 активными болельщиками "Спартака" был осуществлен массовый проход от станции Химки, – отметил директор по безопасности РПЛ. – Это от 100 до 500 человек. Когда подошли все к стадиону, у входных групп точно собралось около 500 человек. В ходе движения был использован весь запас пиротехники, и это не попало на стадион. Эта группа скопилась, и начались все эти проблемы. У нас входные группы не резиновые. Были четыре досмотровых прохода. "Арена Химки" построена еще до чемпионата мира, есть ограничения, и это известно болельщикам. Осмотр проводила очень опытная компания, она работала на чемпионате мира, обслуживала практически все матчи. В результате осмотра мы изъяли 22 ножа. 15 из них у болельщиков "Спартака", 7 - у "Динамо".

Также были изъяты 32 единицы боксерских кап, перцовый баллончик у болельщика "Спартака". 67 бутылок спиртного в стеклянной таре, из них у красно-белых – 19. А также шарфы с оскорбительными надписями, сигнальные жилеты в количестве 91 штука. (Александр Рогулев)