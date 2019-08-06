16:02 | Футбол — РПЛ

Александр Мейтин: "Полиция опасалась, что болельщики "Спартака" и "Динамо" будут участвовать в протестах"

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Директор по безопасности РПЛ Александр Мейтин рассказал о переговорах с МВД по переносу дерби "Спартак" - "Динамо".

- Как договаривались с МВД, которое хотело перенести дерби "Спартак" - "Динамо"?

- Были просьбы от полиции не проводить матч. У МВД были опасения в связи с событиями в городе, что болельщики команд могут участвовать в несанкционированных акциях. Нам удалось убедить полицию, что болельщики должны смотреть футбол в этот день. У нас не было опасений, что они выйдут на протест, они аполитичны. И мы оказались правы.  (Юлия Яковлева)

Ранее МВД призывало перенести игру. Матч закончился вничью – 0:0.

МВД призывает перенести матч "Спартак" – "Динамо"

Спартак - Динамо

 

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Материалы сюжета: Премьер-лига-2019/2020. 4-й тур. "Зенит" – "Краснодар", "Спартак" – "Динамо" и другие матчи
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