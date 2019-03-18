Александр Мейтин – о высказывании Погребняка: "Расизм недопустим, но раздувать истерику не нужно"

Директор РПЛ по безопасности Александр Мейтин на пресс-конференции по итогам 20-го тура чемпионата России прокомментировал заявление нападающего "Урала" Павла Погребняка, который заявил, что ему: "смешно, когда темнокожий игрок выступает за сборную России".

– Далек от мысли, что Павел имеет расистские наклонности, – сказал Мейтин. – Пока компетентные органы не дали оценку, раздувать истерику не нужно. Хотя мы считаем, что расизм недопустим в любых проявлениях. Но в данном случае давайте дождемся, что скажут юрисдикционные органы. (Андрей Михайлов)