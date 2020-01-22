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Александр Медведев: «Зенит» подтверждает договоренность с «Сочи» об аренде Кокорина»

22 января 2020, 14:03
Александр Медведев. Фото Анна Мейер, ФК «Зенит»
Александр Медведев. Фото Анна Мейер, ФК «Зенит»
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Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев подтвердил, что клуб достиг договоренности о переходе форварда Александра Кокорина в «Сочи» на правах аренды.

— «Зенит» подтверждает договоренность с «Сочи» об аренде Александра Кокорина, — цитирует Медведева ТАСС.

Ранее сообщалось, что 28-летний форвард арендован сочинским клубом до конца сезона-2019/20.

Кокорин в сентябре вышел на свободу после отбывания тюремного срока за две драки в центре Москвы в октябре 2018 года.

 

Дополнительная информация

https://tass.ru/sport/7578525

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