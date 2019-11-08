Александр Медведев: «Зенит» не ставит «автобус», мы на нем ездим»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев на мероприятии, где презентовали, возможно, новый цвет общественного транспорта в Санкт-Петербурге, рассказал об идее переименовать станцию «Новокрестовская» в станцию «Зенит».

— На сайте правительства Санкт-Петербурга есть опрос о переименования станции метро «Новокрестовская» в «Зенит». Вы проголосовали? — вопрос Медведеву

— Здесь не вижу конфликтов. Проголосую. Это здорово. Мы сами вышли с этой инициативой. И в России, и в Европе переименование станций в честь клубов распространено. Станция не утратит своей исторической ценности, а лишь приобретет новое название, связанное с «Газпром Ареной» — нашим прекрасным стадионом, который станет центром притяжения для болельщиков и жителей города.

— Нет опасения, что новые автобусы станут ассоциироваться у болельщиков с выбором тактики «автобус»?

— Есть такое понятие «поставить автобус». Но мы не ставим, мы на нем ездим. (Дмитрий Зимин)

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