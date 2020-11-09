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Александр Медведев: «Выйти из этой ситуации может только сам Дзюба, проявив характер»

05:14
Артем Дзюба. Фото ФК «Зенит»
Артем Дзюба. Фото ФК «Зенит»
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Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев сказал, что форвард команды Артем Дзюба должен сделать, чтобы преодолеть скандал с интимным видео.

«Футболист Артем Дзюба попал в сложную ситуацию — личная информация нападающего стала достоянием общественности и предметом для публичного обсуждения, — цитирует Медведева ТАСС. — Комментировать здесь нечего. Частная жизнь человека не должна становиться достоянием общественности и предметом для обсуждения.

Теперь все зависит от самого Артема — выйти из сложившейся ситуации сможет только он сам, проявив тот характер, который всем нам известен. И который он и продемонстрировал сегодня, забив победный гол».

Ранее в сети появилось видео интимного содержания с футболистом. Главный тренер сборной России Станислав Черчесов сообщил, что нападающий выведен из состава на ноябрьские матчи сборной.

Позднее футболист прокомментировал случившееся.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/9944223

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