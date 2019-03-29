Александр Медведев: "В академии будет выработан единый стиль воспитания"

Президент "Зенита" Александр Медведев на встрече с болельщиками петербургского клуба рассказал о грядущих изменения в школе сине-бело-голубых.

- Почему футболисты из академии почти не играют?

- В лиге играет 21 выпускник нашей академии, среди них есть ряд известных фамилий и клубов. Мусаев, Скроботов, Шамкин, Воробьев, Мостовой. У каждого из них есть шанс стать игроком основного состава. Будет уделяться внимание работе академии молодежной команды, будет выработан единый стиль воспитания. И тренеры будут работать только те, которые могут следовать такому принципу. Но за одну ночь этого не сделаешь. (Гоша Чернов)