21:24 9 июля | Футбол — РПЛ

Александр Медведев: "Сутормин имеет все возможности, чтобы стать игроком основы "Зенита"

3
Обсудить

Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев заявил, что новичок команды Алексей Сутормин имеет все возможности для того, чтобы стать игроком основы. 25-летний полузащитник присоединился к петербуржцам в понедельник, 8 июля.

- Все зависит от Сутормина, - приводит слова Медведева ТАСС. - Мы его взяли на ту позицию, которую хотели дополнить. Теперь у него есть все возможности, чтобы показать себя и стать игроком основы, но это придется доказывать на поле.

Напомним, Сутормин подписал контракт с "Зенитом" по схеме "3+1". В минувшем сезоне он провел 31 матч за "Оренбург", забил 9 голов и отдал 2 результативные передачи.

Чемпионат России: новости и обзоры, расписание матчей, таблица переходов, главные трансферы РПЛ

Опрос

Кто выиграет чемпионат России по футболу-2019/2020?
Обсудить
голосовать

Дополнительная информация

https://tass.ru/sport/6647786

3
Обсудить
Загрузка...
Материалы сюжета: Премьер-лига-2019/20. Старт нового чемпионата
Материалы других СМИ