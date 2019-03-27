Александр Медведев: "Следующий выпуск канала "Z+" выйдет 7 апреля"

Президент "Зенита" Александр Медведев заявил, что очередной выпуск канала "Z+" выйдет 7 апреля, когда пройдет матч 22-го тура чемпионата России против "Локомотива", сообщает "РИА Новости".

Первый раз программа вышла в день игры 20-го тура РПЛ между "Зенитом" и "Спартаком" (1:1). В процессе шоу собеседники использовали ненормативную лексику.

– 31 марта выпуска "Z+" с трансляцией матча "Зенит" - "Оренбург" не будет, но это не означает, что канал прекращает существование. Следующий выпуск и трансляция на платформе "Z+" состоится в рамках игры "Зенита" против "Локомотива", которая пройдет 7 апреля. Это встреча с действующим чемпионом, к ней будет приковано повышенное внимание. У нас будет время, чтобы подготовить новую передачу с учетом всего того, что произошло во время первого выпуска, – приводит слова Медведева "РИА Новости".

Медведев - о канале "Z+": "Эфир был сделан плохо, безвкусно. Это недопустимо. Скоро будет представлена новая концепция"