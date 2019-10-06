Александр Медведев: «Сказал Азмуну, чтобы один забил и один отдал»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев отметил, что команда в выездном матче 12-го тура чемпионата России против «Урала» (3:1) мог одержать более крупную победу.

Также он высказался о первом с июля голе нападающего Сердара Азмуна. Безголевая серия иранского форварда, который помимо мяча в ворота «Урала» отметился результативной передачей, в РПЛ насчитывала 702 минуты.

— Я бы не стал называть игру простой, потому что при счете 2:0 нам пришлось обороняться, — цитирует ТАСС Медведева. — «Урал» забил, а счет 2:1, как мы знаем, очень шаткий. Хорошо, что забили третий мяч, хотя могли и больше, потому что соперник предоставил много пространства, которым можно было воспользоваться. 3:1 — заслуженная победа, потому что команда хорошо атаковала и контролировала мяч.

Я Азмуну накануне игры сказал, чтобы один забил и один отдал. Он выполнил, значит прислушивается.