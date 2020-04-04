Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев считает, что крайней датой сезона Тинькофф — Российской премьер-лиги является 12 июля.

— Самая крайняя дата возобновления чемпионата, по проекту календаря, — 12 июля, — цитирует Медведева ТАСС. — Она совпадает с датой, исходящей от Ассоциации европейских клубов (15 июля). Нужно две недели для тренировочного процесса, чтобы выйти на игровой уровень, т. е. легко посчитать, что в конце июня нужно принимать решение.

Мне кажется, что мы не до конца проанализировали возможные последствия. Сегодня спонсоры французского «ПСЖ» сказали, что если чемпионат страны не будет доигран, то деньги на следующий сезон поступать не будут. Пандемия должна пойти на спад в нашей стране, для этого все делается. Поэтому мне кажется, что предложение было непродуманным, и я думаю, Российский футбольный союз не будет рассматривать вопрос прекращения чемпионата, по крайней мере до тех пор, пока его можно доиграть.

Сезон РПЛ приостановлен из-за пандемии коронавируса до 31 мая. Президент РПЛ Сергей Прядкин по итогам общего собрания клубов лиги сообщил, что турнир может быть возобновлен в период с начала июня по середину июля.