Александр Медведев: "Решение по Кокорину примем, когда он выйдет из заключения"

Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев сообщил "СЭ", что вопрос о контракте 28-летнего нападающего команды Александра Кокорина, который заканчивается 30 июня, будет рассмотрен после того, как футболист выйдет на свободу.

– Наши действия в отношении Александра будут предприняты только после того, как он выйдет из заключения. Человек пока находится в СИЗО, потом должен последовать в колонию. Затем будут какие-то решения, – сказал Медведев.

Александр Кокорин и его брат Кирилл приговорены к заключению в колонии общего режима на 1 год и 6 месяцев, а полузащитник "Краснодар" Павел Мамаев и футбольный тренер Александр Протасовицкий – на 1 год и 5 месяцев. Они признаны виновными по делу о двух драках в центре Москвы 8 октября 2018 года, в которых пострадали водитель Виталий Соловчук, директор департамента Минпромторга Денис Пак и гендиректор ФГУП "НАМИ" Сергей Гайсин. (Арман Мкртчян)​

Кокорин и Мамаев – всё. Как проходил последний суд перед отправкой в колонию // Дело Кокорина и Мамаева. Все эпизоды