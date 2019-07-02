Александр Медведев рассказал о задачах "Зенита" на сезон

Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев - о задачах команды на сезон-2019/20.

– Правильно говорят, что удержать трофей тяжелее, чем его завоевать, - сказал Медведев. - Но руководство клуба поставило, думаю, достаточно ясную задачу на предстоящий сезон: снова выиграть чемпионат России. И, конечно, выйти из группы в Лиге чемпионов. Как минимум. (Александр Рогулев).

Полностью интервью Александра Медведева - здесь.