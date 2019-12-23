Александр Медведев: «Пока у «Зенита» не было никаких продлений контрактов ни с игроками, ни с тренерами»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал информацию о продлении контрактов с рядом игроков.

— Когда писать не о чем — пишут о том, чего нет, — цитирует Медведева РИА Новости. — Пока у нас не было никаких продлений ни с игроками, ни с тренерами. Все впереди.

Ранее в СМИ появлялась информация о том, что «Зенит» продлил соглашение с неколькими игроками.