Александр Медведев: «Отмененный гол? ВАР — есть ВАР. Игра рукой была»
28 сентября 2019, 21:46
Президент «Зенита» Александр Медведев после матча 11-го тура РПЛ с «Локомотивом» (0:1) прокомментировал для «СЭ» итоги противостояния.
— Что скажете по игре команды?
— Проигранный матч.
— Гол «Зенита» отменили. Правильно?
— ВАР есть ВАР. Была игра рукой. (Ярослав Сусов)
После поражения от «Локомотива» (0:1) «Зенит» опустился на третье место в таблице чемпионата России.
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Материалы сюжета: РПЛ-2019/2020. 11-й тур. «Локомотив» — «Зенит» и другие матчи
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