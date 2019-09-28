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Александр Медведев: «Отмененный гол? ВАР — есть ВАР. Игра рукой была»

28 сентября 2019, 21:46
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Президент «Зенита» Александр Медведев после матча 11-го тура РПЛ с «Локомотивом» (0:1) прокомментировал для «СЭ» итоги противостояния.

— Что скажете по игре команды?

— Проигранный матч.

— Гол «Зенита» отменили. Правильно?

— ВАР есть ВАР. Была игра рукой. (Ярослав Сусов)

После поражения от «Локомотива» (0:1) «Зенит» опустился на третье место в таблице чемпионата России.

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и результаты игр

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https://www.sport-express.ru/football/rfpl/

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Материалы сюжета: РПЛ-2019/2020. 11-й тур. «Локомотив» — «Зенит» и другие матчи




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